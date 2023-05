Stiri pe aceeasi tema

- O uriașa explozie de energie solara a colorat cerul Noii Zeelande in nuanțe superbe de mov, portocaliu și verde. Fotografiile realizate de vanatorii de aurore au facut inconjurul internetului.

- Teatrul Național Iași și partenerii sai din cadrul proiectului „Lecturi³”, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași (Filit) și revista „Alecart”, invita publicul la noul spectacol-lectura „Simfonia minciunii fara sfarșit” de Florentina Loredana Dalian,

- Sambata, 8 aprilie, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Aftersun: A fost odata ca o vara”, regizat de Charlotte Wells, in rolurile principale fiind Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall și Sally Messham. Filmul a avut premiera in Romania, in data de…

- Un film inspirat din fapte reale va fi proiectat sambata, 18 martie, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București”. Filmul „Spre Nord” este regizat de Mihai Mincan, iar in rolurile principale joaca Soliman Cruz, Niko Becker, Alexandre Nguyen și Bart Guingona.„1996, undeva pe mare. Joel, un…

- Premiera duminica, 12 martie, incepand cu ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului Municipal din Baia Mare: un spectacol de dans contemporan in coregrafia lui Arcadie Rusu. “Conține urmatoarele ingrediente active: clorhidrat de speranța, incredere, așteptare, schimbarea percepției. Administrat in exces,…

- Coregraful, dansatorul și poetul romano-francez Gigi Caciuleanu prezinta, in premiera, PerforMaFrance, un spectacol-performance sau poe-dans prin care iși spune povestea nu doar prin mișcari, ci și prin cuvinte și desene. Evenimentul va fi prezentat publi

- Premiera spectacolului „Flori, pietre și alți demoni”, o creație colectiva AREAL, de și cu Alexandra Balașoiu, Cristina Lilienfeld, Cosmin Manolescu, este programata pentru zilele de 3 și 4 martie, de la ora 19.00, pe scena Teatrelli.

- Miercuri, pe ordinea de zi a Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura, a fost proiectul de lege pentru adoptarea OUG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, un demers legislativ al coaliției de guvernare pentru a reglementa monopolul pe piața transportului de persoane. Prin masurile propuse…