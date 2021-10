Certificatul verde va fi obligatoriu pentru aproape orice activitate! Locurile în care nu avem nevoie de acest document Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate de CNSU, vineri. Astfel, certificatul verde va fi solicitat la intrarea in malluri, restaurante, hoteluri și pentru a ieși din casa dupa ora 22.00. Vor fi luate in considerare doar certificatele care dovedesc vaccinarea sau trecerea prin boala. De asemenea, accesul in orice instituție publica și privata (cu excepția angajaților) se va face pe baza certificatului verde insa in acest caz va fi luat in considerare și testul COVID-19. Potrivit hotararii aprobate de CNSU, certificatul verde (care dovedește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde Covid devine, de luni, 25 octombrie, obligatoriu aproape peste tot unde vom dori sa mergem. Exista și cateva excepții: magazinele alimentare, farmaciile și slujbele de la biserica. Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate…

- De luni, certificatul verde COVID devine obligatoriu Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De luni, certificatul verde COVID, care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, nu și testarea negativa, devine obligatoriu pentru aproape toate activitațile,…

- Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate de CNSU, vineri. Astfel, certificatul verde va fi solicitat la intrarea in malluri, restaurante, hoteluri și pentru a ieși din casa dupa ora 22.00. Vor fi luate in considerare doar certificatele care…

- Certificatul verde va fi OBLIGATORIU pentru aproape orice activitate. Excepție fac magazinele alimentare și slujbele Certificatul verde va fi OBLIGATORIU pentru aproape orice activitate. Excepție fac magazinele alimentare și slujbele Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților,…

- Certificatul verde Covid este obligatoriu incepand de luni, in localitațile unde incidența cazurilor de coronavirus este intre 3 și la 6 la mia de locuitori, pentru accesul in baruri, restaurante, evenimente private, spectacole, etc., masura fiind valabila inclusiv pentru copiii ce au mai mult de 6…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca, fiind prima țara din Europa care ia o astfel de decizie. Certificatul verde ar urma sa fie obligatori din 15 octombrie la toate locurile de munca și el poate fi obținut…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca va fi introdusa e-factuarea, iar din luna septembrie a acestui an agentii economici vor utiliza un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca si descarca facturile pe care le emit, in relatia cu institutiile publice. El a adaugat ca masura va insemna…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu incepand de vineri in Italia. Fara green pass nu se mai intra in restaurante și baruri. De asemenea, e nevoie de certificat la spectacole in aer liber, competiții...