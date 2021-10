Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist a facut un experiment prin care a aratat cat de ușor se poate intra intr-un restaurant din București cu certificatul verde al altei persoane. Concret, reporterul și-a descarcat pe telefon certificatul unei alte persoane și a mers la trei restaurante. La niciunul dintre ele nu…

- Profesorii din Israel care nu pot prezenta asa-numitul "'green pass'' (certificat verde) si care nu doresc, de asemenea, sa fie testati pentru coronavirus nu vor mai putea predea incepand cu data de 3 octombrie, relateaza dpa. Certificatul verde atesta ca o persoana a fost vaccinata sau s-a…

- S-au inregistrat cu 85% mai multe imbolnaviri in ultima saptaana, iar numarul deceselor aproape s-a dublat in același interval, iar Romania este prima in topu cu cele mai multe infectari din Europa. In aceste condiții, Guvernul a aprobat noile restricții propuse de CNSU. Romania se situeaza la coda…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green...

- Autoritatile au decis! Certificatul verde este legitim si nu incalca viata privata In Italia, Consiliul de Stat a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie – 31 decembrie, Green Pass-ul…

- In Italia, Consiliul de Stat a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca in orice minister, organism…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…

- Un barbat din Italia si-a tatuat pe mana un cod QR cu care le arata celor din jur ca nu are coronavirus și astfel are acces mai usor in magazine, cafenele, restaurante si oriunde trebuie sa demonstreze ca este imunizat. Atunci cand este scanat, codul QR arata pasaportul verde COVID-19. Un cunoscut tatuator,…