- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a venit, miercuri, cu noi precizari legate de adeverinta electronica de libera circulatie. „Certificatul nu este un pașaport, ci un document unic care sa fie recunoscut de toate statele membre”, a explicat aceasta intr-o intervenție la Digi24. „Nu…

- Comisia Europeana a prezentat o propunere de creare a unui certificat verde digital pentru a facilita libera circulație in condiții de siguranța a cetațenilor in Uniune. Certificatele de vaccinare ar urma sa fie valabile in toate statele membre.

- Aceasta va dovedi ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de acesta. Adeverințele vor include un set limitat de informații, precum numele, data nașterii, data eliberarii, informații cu privire…

- Astazi, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul: – a fost vaccinat impotriva COVID-19 – a primit…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, Cristian Bușoi, saluta inițiativa legiferare a unui document standardizat, care sa faciliteze libera circulație a cetațenilor, turismul, munca la frontiere și pe cea a autoritaților de sanatate publica din UE. Acesta…

- Ca urmare a Brexit-ului, muzicienii nu se mai pot deplasa liber intre Regatul Unit si Uniunea Europeana pentru turneele lor in lipsa unui acord in acest sens intre Londra si Bruxelles, provocand proteste ale artistilor, printre care Thom Yorke si Dua Lipa, relateaza AFP. Downing Street a dat asigurari…