Certificatul verde, obligatoriu și în Italia de astăzi Incepand de vineri, certificatul verde a devenit obligatoriu și in Italia. Fara acesta nu se mai intra in restaurante și baruri, la spectacole in aer liber, competiții sportive, muzee, piscine și centre spa. Doar busericile nu il cere. Certificatul verde a devenit obligatoriu in interiorul restaurantelor și barurilor, transmite Mediafax. Un articol din decretul autoritaților […] The post Certificatul verde, obligatoriu și in Italia de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Italia incepand cu data de 6 august. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Vei avea interzis in multe zone publice daca nu vei prezenta permisul de sanatate.

- Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu in Italia de la inceputul lunii august, pentru evenimentele cu un numar mare de oameni, dar si in locurile aglomerate si in mijloacele de transport. Autoritatile incearca astfel sa limiteze raspandirea variantei Delta.

- Carder-ul constantean Mihai Ghiata, zis Ice, care era fugit de ani de zile din Romania, fiind acuzat si condamnat pentru ca a pus bazele unui grup infracțional organizat, specializat in clonarea cardurilor bancare si sustragerea banilor din conturile clientilor unor banci din Romania, Olanda, Italia…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, s-a aratat mulțumit de activitatea Vioricai Dancila. Aceasta lucreaza la economia verde și este foarte disciplinata. “Domeniul in care dansa lucreaza, anume economia verde, este un domeniu relativ nou și pentru dansa și pentru oricine. Nu avem…

- Aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatele digitale, iar cele mai multe documente sunt pentru cei care s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anunțat, miercuri, Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Acesta a clarificat alte cateva situații pe care romanii le pot intampina…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat vineri vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu serul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech. Serul Pfizer/BioNTech este primul care obtine unda verde a EMA in vederea vaccinarii copiilor. Vaccinul a fost deja aprobat in SUA…

- Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia Curții Constituționale. Legea obliga instanța de judecata sa delibereze, sa redacteze și sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemena, motivarea deciziei…