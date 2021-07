Stiri pe aceeasi tema

- Italia va introduce din 6 august un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul "permis verde" va fi necesar și pentru accesul la piscine, sali de sport sau cinematografe.

- Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici…

- Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu in Italia de la inceputul lunii august, pentru evenimentele cu un numar mare de oameni, dar si in locurile aglomerate si in mijloacele de transport. Autoritatile incearca astfel sa limiteze raspandirea variantei Delta.