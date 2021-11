Stiri pe aceeasi tema

- In Germania intra miercuri in vigoare masurile antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag), intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19.

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca certificatul verde are nevoie de o uriașa valorizare, astfel in urma deciziilor care se vor lua maine, documentul ar putea fi pașaport de acces la munca, așa cum este și in Italia.

- Romanii din Italia risca suspendarea contractului de munca, daca nu prezinta certificatul verde. Cand intra in vigoare masura Romanii care lucreaza in Italia risca sa le fie suspendat contractul de munca daca nu vor prezenta Certificatul verde COVID. Noile reguli prevad și amenzi de pana la 1.500 de…