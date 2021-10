Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde Covid devine, de luni, 25 octombrie, obligatoriu aproape peste tot unde vom dori sa mergem. Exista și cateva excepții: magazinele alimentare, farmaciile și slujbele de la biserica. Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților, potrivit hotararii adoptate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: pragul carantinei de noapte in weekend sa inceapa de la 6 și nu de la 4 cum este in prezent, nu mai este nevoie de certificat verde pentru copiii pana in 12 ani, iar cei care au certificat verde…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie, dar nu depașește pragul de 6. Activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi inchisa, dar desfașurarea…

- In localitațile unde sunt peste 3 cazuri de COVID la mia de locuitori, se va intra in localuri publice sau la spectacole numai cu certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea, testarea sau faptul ca deținatorul a trecut prin boala.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința…

- Certificatul verde COVID devine obligatoriu si in Romania in cazul unor activitati care se desfasoara in localitati cu rata de infectare intre 3 si 6 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost adoptata, astazi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- In urma cu trei zile, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 63, prin care a fost modificata lista statelor clasificate in cele trei zone (verde, galbena și roșie), in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a actualizat lista țarilor din "zona roșie", ai caror cetațeni vor trebui sa stea in carantina la sosire. Aceasta lista a fost aprobata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența al țarii. Lista va intra in vigoare la 1 august 2021. Potrivit documentului, Moldova a ramas pe lista "zonei…