Poliția Romana cumpara telefoane și tablete performante pentru agenții care vor verifica certificatele verzi, dupa ce sindicaliștii au atras atenția ca politistii de ordine publica nu au in dotare astfel de dispozitive. Poliția Romania a demarat procedurile pentru achiziționarea de tablete și telefoane mobile performante pentru polițiștii care au atribuții de verificare și control, potrivit […] The post Certificatele digitale nu pot fi verificate acum de Poliție. Achiziție de milioane pentru telefoane și tablete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…