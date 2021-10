In timp ce publicul este exclus din parlamentul britanic, pe fondul pandemiei, sau admis doar in tururi pre-rezervate, unii deputați au denunțat autorizarea altor evenimente in palatul Westminster, inclusiv cele platite și fara restricții sanitare. Parlamentarii și militanții pentru transparența spun ca cetațenii sunt „excluși” din parlamentul Marii Britanii la mai bine de șase saptamani […] The post Certificate Covid pentru prostime, liber pentru chefurile deputaților first appeared on Ziarul National .