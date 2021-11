Certificat verde românesc de pe vremea lui CUZA! ”Actu de vacsinâ” Muzeul Național de Istorie a Romaniei a publicat un certificat de vaccinare din 1863, de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza și a anunțat prelungirea expoziției foto-documentare „Epidemiile in istoria Țarilor Romane. Marturii documentare”, in perioada 10 – 21 noiembrie 2021. Alaturi de documentele din patrimoniul Arhivelor Naționale ale Romaniei cu privire la numeroasele epidemii de ciuma și de holera care au facut ravagii in secolul al XIX-lea, Muzeul Național de Istorie a Romaniei expune in completare, zece adeverințe de vaccin din perioada 1849-1920, piese de patrimoniu din colecția George Trohani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

