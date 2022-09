Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2022/2023 a debutat cu emoție și cu bucurie, deoarece luna septembrie este așteptata cu nerabdare, mai ales de cadrele didactice care au lucrat in proiecte internaționale eTwinning, parte integranta Erasmus+. Se poate menționa faptul ca proiectele eTwinning sunt integrate in curriculum școlar,…

- Deschiderea noului an școlar, 2022-2023, la Școala Populara de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, va avea loc joi, 15 septembrie 2022, ora 16.30, in Sala „Porolissum” a instituției.In acest an școlar, vom avea peste 330 de cursanți, la disciplinele vioara, canto…

- Autoritațile buzoiene anunța ca au pregatit condițiile pentru un inceput de an școlar fara incidente, in normalitate. Astfel, Prefectura Buzau a transmis o serie de masuri ce vor fi aplicate saptamana viitoare, și nu numai, precum și mesajul șefului de la Casa Alba, cu ocazia noului an școlar. Inceputul…

- O ceremonie dedicata sportivilor romani care au obtinut recent performante la mai multe competitii internationale a fost organizata, astazi, la Palatul Victoria. La ceremonie a participat si premierul Nicolae Ciuca, dar si Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In momentul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, majorarea cu 50% a premiilor sportivilor romani care au obtinut performante la competitiile internationale. Seful Executivului a precizat ca decizia va fi pusa in practica nu in sedinta de Guvern de astazi, ci la urmatoarea sedinta, din cauza timpului prea…

O ceremonie dedicata sportivilor romani care au obtinut recent performante la mai multe competitii internationale este organizata, marti, la Palatul Victoria, la care va participa si premierul Nicolae Ciuca.