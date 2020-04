Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza ca o noua campanie de tip scam se propaga in aceste zile in mediul online si are ca tinta utilizatori din Romania, infractorii cibernetici folosind identitatea vizuala a unor institutii de presa pentru campanii de tip scam. "Dupa ce s-au folosit de identitatea vizuala a unor retaileri sau hypermarketuri cu o prezenta la nivel national, metodele infractorilor cibernetici migreaza catre folosirea imaginii unor institutii de presa, pentru a da o aura de veridicitate povestii pe care vor sa o prezinte potentialelor…