Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Unitatea 2 a fost pusa in functiune in paralel cu Sistemul Electroenergetic National la ora 21.05, urmand ca revenirea la puterea nomiala sa se realizeze in aproximativ 6 ore, informeaza Transelectrica. Potrivit companiei, incidentul, produs ca urmare a unei manevre eronate a personalului…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost deconectata de la Sistemul Energetic National in seara de 16 august 2018, ora 18:57 ca urmare a unei manevre eronate a personalului Transelectrica care efectua lucrari de mentenanta pe linia de 400 kV Cernavoda Constanta…

- Unitatii 2 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost deconectata joi, la ora 18.57, din cauza unei manevre eronate efectuate de personalul Traselectrica la stația electrica Cernavoda, informeaza compania de transport al energiei Transelectrica. "Joi, 16 august, la ora 18.57, in cursul manevrei de…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat marti dimineata ca Unitatea 1 a fost reconectata la Sistemul Energetic National (SEN).Unitatea 1 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei…

- SNN informeaza ca in dupa amiaza zilei de astazi, ora 16:38, Unitatea 1 CNE Cernavoda s a deconectat automat de la Sistemul Energetic National laquo; SEN raquo; ca urmare a unui semnal fals care a declansat unul din sistemele turbinei lagar , partea clasica a centralei.Potrivit reprezentantilor Nuclearelectrica,…

- Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost repornita luni dimineata, dupa o luna de lucrari de mentenanta planificate, se arata intr-un comunicat al Nuclearelectrica. Sincronizarea la sistemul energetic naţional s-a realizat la ora 5:02. Potrivit site-ului Transelectrica, la ora 10:15,…

- Sincronizarea la sistemul energetic national s-a realizat la ora 5:02. Potrivit site-ului Transelectrica, la ora 10:15, energia nucleara acoperea 15% din productia nationala, la o putere de 968 de MW. Cele doua reactoare de la Cernavoda asigura, la puterea nominala de 700 de MW fiecare, aproape 20%…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 4 iunie 2018, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s a realizat in aceeasi zi, la ora 05:02. Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in vederea…