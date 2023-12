Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, o serie de modificari si completari la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 2019 privind Codul administrativ.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, decizia are in vedere implementarea…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea Programului National…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 1.580.907.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor cheltuieli curente…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat, in ședința de joi, prin Ordonanța de urgența, instituirea unor masuri in derularea Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) și a Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (PNI…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) continua cadastrarea cu fonduri europene pana in anul 2027. In finalul de saptamana trecut a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 338/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului…

- Angrenarea sistemului financiar bancar și a mediului antreprenorial din județul Brașov, cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru…