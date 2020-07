Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana in 28 iulie se depun – la Centrele Judetene ale APIA pe raza carora se afla sediul social al solicitantului – cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in trimestrul II și luna iunie a anului 2020. Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului Județean... Source