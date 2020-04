Cererea şi oferta de produse medicale necesare în pandemia de coronavirus, puse faţă în faţă de un grup de voluntari timişoreni Nevoia acuta de materiale medicale, de protectie a personalului, dar si de sprijin a bolnavilor de coronavirus, dublata de o lipsa la fel de acuta de asemenea materiale, a dus la crearea de catre un grup de cateva zeci de voluntari a unei platforme online, , unde sa se poata intalni cererea si oferta de ... The post Cererea si oferta de produse medicale necesare in pandemia de coronavirus, puse fata in fata de un grup de voluntari timisoreni appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

