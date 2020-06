Stiri pe aceeasi tema

- Situatia de criza provocata de COVID-19 a adus o scadere a cererii de combustibili fosili, ce se poate prelungi pe perioada urmatorului deceniu, facand ca o revenire la maximul din 2019 sa fie putin probabila, arata o analiza realizata de Boston Consulting Group, anunța news.ro.In timp ce…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca are situatia nationala la nivelul lunii iunie a restantelor in calcularea pensiilor, de unde rezulta foarte clar cine si-a facut treaba si cine nu, si anunta ca va face publice aceste informatii in perioada urmatoare.…

- Instituția Prefectului Cluj prezinta raportul zilnic al masurilor luate pentru a reduce evoluția epidemiei de coronavirus la nivelul județului. Articolul Instituția Prefectului Cluj – Situația epidemiologica la nivelul județului apare prima data in Someșeanul.ro .

- Prima zi a saptamanii vine cu vești bune. Nu s-a inregistrat niciun nou caz pozitiv de COVID 19 la nivelul județului, in ultimele 24 de ore. De asemenea, aproape 150 de bistrițeni au ieșit din carantina sau din izolare, in același interval de timp. La nivel național, numarul celor depistați pozitiv…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a anunțat vineri situația la zi in oraș, in contextul epidemiei cu noul coronavirus. „La nivelul Municipiului Gherla nu s-a inregistrat niciun caz de coronavirus pana in acest moment. La nivelul Municipiului Gherla…

- Primaria Aiud a anunțat astazi, printr-un mesaj publicat pe pagina de facebook a instituției ca incepand de astazi nu va mai emite comunicat cu privire la evoluția situației COVID-19, la nivelul municipiului. Iata comunicatul publicat acum cateva minute, in acest sens: „Atunci cand am inceput statisticile…

- Peste 4.600 de persoane se afla in carantina institutionalizata si in izolare la domiciliu in judetul Buzau. De asemenea, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 10.100 lei. Sambata, 4 aprilie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: • 419…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…