- „China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, din cauza pestei porcine africane si-a redus productia pana la circa 35 de milioane de tone si va importa 7-8 milioane de tone, iar…

