Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Mii de buzoieni au de așteptat pana anul viitor biletele de tratament in stațiuni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Multi solicita, putini primesc. Este vorba despre buzoienii care doresc bilete de tratament in stațiuni balneoclimaterice, prin Casa Județeana de Pensii. Ca in fiecare…

- Bilete de tratament contra cost, disponibile pentru pensionarii și asigurații bugetului asigurarilor sociale de stat din Timiș. Casa Judeteana de Pensii Timis cu sediul in Timisoara, str. Andrei Saguna Nr. 5 A, distribuie...

- Articolul Spondiloza Cervicala: simptome și opțiuni de tratament se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Știi vorba aceea care spune ‘’mi-a ințepenit gatul’’? Ți se intampla și ție ca uneori sa-ți ințepeneasca gatul? Resimți dureri in ceafa, umar? Suferi de migrene sau amețeli? E foarte posibil sa…

- Articolul Palatul Copiilor Buzau a lansat oferta educaționala pentru anul școlar 2023-2024 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Potrivit directorului instituției, prof. dr. Veronica Trandafir, participarea la cursurile oferite este gratuita, iar orarul este flexibil, permițand desfașurarea acestora…

- Articolul Debut de an școlar, in județul Buzau, cu mai puține unitați de invațamant se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Din cauza numarului tot mai mic de copii care se inscriu la școala și gradinița, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a desființat, in aceasta vara, 18 unitați de invațamant.…

- Articolul Adolescenta preluata cu ambulanța, dupa ce mașina in care se afla a cazut cinci metri intr-o rapa se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doi tineri au scapat cu viața, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-o rapa adanca de peste cinci metri, in urma coliziunii cu un alt autoturism.…

- Chiar daca vremea se anunța deosebit de calda și in urmatoarea perioada, un numar destul de mare de persoane renunța la biletul de tratament balnear subvenționat care le-a fost repartizat. Mai exact, din cele 189 bilete din seria a XII-a, pe care Casa Județeana de Pensii le-a primt și le-a alocat automat…