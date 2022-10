Cererea de spații de birouri, în stagnare. La fel și livrările de noi clădiri Piața de birouri traverseaza o perioada de stagnare, inregistrand valori ale cererii similare cu cele din 2021. Livrarile de spații de birouri s-au redus și vor ramane la un nivel scazut și in 2023, arata o analiza a JLL Romania. In primele noua luni din 2022 cererea totala de spații de birouri in București a fost de aproximativ 200.000 m², valoare similara cu aceeași perioada din 2021. Cererea neta a crescut cu 5% fața de anul precedent, pana la aproximativ 106.000 m². In T3 au fost inchiriați in total 65.700 m² de spații de birouri, volum aproape identic cu cel inregistrat in trimestrul precedent.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

