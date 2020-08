Cererea de eliberare conditionata formulata de Mark David Chapman, asasinul cantaretului britanic John Lennon - solistul trupei The Beatles -, a fost refuzata pentru a 11-a oara, a anuntat miercuri cotidianul New York Daily News, citat de DPA. Chapman va ramane pentru cel putin inca doi ani in inchisoare pana cand va deveni din nou eligibil pentru eliberare, dupa ce Comitetul pentru eliberari conditionate i-a refuzat aceasta solicitare in data de 19 august, au anuntat oficialii americani. In varsta de 65 de ani, Mark David Chapman este incarcerat dupa ce si-a recunoscut vinovatia pentru impuscarea…