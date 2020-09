Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, cazul Sorinei Sacarin, o fetița din Baia de Arama luata cu forta din caminul in care a crescut, a facut inconjurul Romaniei. Acum, fata locuieste in Statele Unite ale Americii, alaturi de familia adoptiva. De curand, aceasta a primit o veste minunata: are cetatenie americana. „Dupa…

- 11 septembrie 2001, New York, ora locala 8:46. Un avion de pasageri loveste turnul nordic al World Trade Center din New York. Momentul a fost surprins de cameramanul unei televiziuni care realiza un reportaj. Aparatul de zbor, un Boeing 767, decolase din Boston si urma sa aterizeze in Los Angeles. La…

- "Nu pot sa beau sticla asta singur. Am nevoie de un regiment", a spus Ludovic Orban, amuzat de dimensiunea sticlei, mult mai mare decat cele obisnuite. "O sa gasiti multi voluntari. Succesul e facut sa-l imparti. Și acest vin e facut sa-l imparti. Va rugam sa nu-l beti singur ca s-ar putea…

- Se marita și Carmen Grebenișan. Cum a fost ceruta in casatorie! Carmen Grebenișan nu-și mai incape in piele de fericire. Fosta concurenta de la Asia Express se marita. A fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei dupa aproape 1 an de relație. Carmen Grebenișan se iubește cu Alex Militaru. Cei doi…

- O noua inregistrare video arata momentul șocant al exploziei care a zguduit Beirutul marțea trecuta, clipul inregistrat HD 4K fiind surprins cu un iPhone SE la mai puțin de un kilometru distanța de port.Vezi și: Mesajul ascuns transmis de Traian Basescu pentru foștii PD-L-iști: Nicușor Dan…

- Un barbat care traversa o strada din Bronx, New York, de mana cu fiica sa de 6 ani, a fost impuscat mortal de un atacator care a deschis focul dintr-o masina. O masina i-a urmarit pe cei doi si s-a apropiat impuscandu-l pe barbat in timp ce se afla cu spatele spunandu-i ceva fetitei sale. Atacul a fost…

