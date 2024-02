Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din New York a anunțat ca este in cautarea unui barbat inarmat care a deschis focul luni intr-un tren de metrou și pe peronul unei stații din Bronx, omorand un om și ranind alte cinci persoane, potrivit Reuters.

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DJ 606. in afara localitații Corlațel, soldat cu un mort și doi raniți.La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju Mare. Un barbat de 54 de ani, din comuna Balacița conducea un autoturism pe DJ 606, in afara localitații…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Timișu de Sus, județul Brașov, conform Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Predeal-Brașov, la kilometrul 151+900 de metri, la ieșire din localitatea…