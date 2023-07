Stiri pe aceeasi tema

- Robert Toma a facut marele pas in relația cu iubita lui și a cerut-o in casatorie, pe o plaja din Grecia. Cei doi sunt impreuna de 6 ani și se ințeleg foarte bine, astfel ca artistul iși dorește sa treaca la urmatoarea etapa.

- Un roman a avut parte de o surpriza neplacuta cand s-a uitat pe nota de plata de la un restaurant de pe litoralul romanesc. Barbatul a fost uimit cand a vazut cat trebuie sa plateasca pentru un pranz. Un barbat din Barlad a fost foarte suparat dupa ce a mancat la un restaurant alaturi de alți 5 adulți…

- Manifestarile ocazionate de zilele orașului Piatra Neama, Piatra Fest, s-au incheiat pe 25 iunie cu concertul trupei Voltaj. Indiferent de generație, cei prezenți au fost entuziasmați de prestația artistica, dar cireșa de pe tort a fost o inedita cere in casatorie. Cu complicitatea Voltaj, dar și a…

- Adjudenii care aniverseaza 50 de ani de casatorie in acest an sunt invitați sa depuna la Registratura Generala a Primariei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, o cerere (model disponibil aici – https://bit.ly/43Rzeyz ) insoțita de urmatoarele documente: – buletine/carți de identitate, soț și…

- Ionuț Pitbull Atodiresei și soția lui, Oana, au devenit parinți pentru prima oara in anul 2018, cand soția luptatorului a adus pe lume o fetița, pe Iris, acum in varsta de 5 ani. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar sportivul și-a ținut departe familia de camerele de filmat, preferand sa aiba…

- Teatrul Național ”Satiricus I. L. Caragiale” efectueaza un turneu in Europa. In perioada 26 aprilie-2 mai, Teatrul Național ”Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinau se afla intr-un turneu in Europa pentru a prezenta iubitorilor de teatru din diaspora spectacolul ”Cerere in casatorie”de Anton P. Cehov,…