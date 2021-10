Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit luni dupa-amiaza la un accident rutier produs in Feldru, in județul Bistrișa-Nasaud, la o trecere la nivel cu cale ferata. Un autoturism condus de o femeie de 44 de ani din Sangeorz-Bai a fost acroșata la o trecere la nivel cu cale…

- La doi ani de la crima comisa cu sange rece, individul care i-a dat foc fostului iubit al Oanei Radu vrea ca judecatorii sa schimbe incadrarea juridica a faptei, pe motiv ca victima n-a murit, efectiv, de mana lui, ci din cauza arsurilor.

- Șoferița ce a omorat doua fete cu mașina dupa ce a consumat alcool se afla in libertate. Mandatul de arestare la domiciliu a fost anulat de judecatori, iar decizia nu a fost contestata, astfel ca femeia a putut sa scape fara sa fie pedepsita. Șoferița care a omorat doua fete, aflata in libertate. Decizia…

- In dimineața zilei de 29 august a.c., in jurul orei 07:30, polișiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale, produs pe DN 73, pe raza comunei Maracineni, in cadrul caruia un autoturism, condus de o femeie de 29 de ani,…

- Asigurare zona accident rutier pe DN1 A, in Cheia in care sunt implicate o cisterna și un autoturism. In eveniment sunt implicate 4 persoane. In urma impactului o persoana din autoturism a ramas incarcerata. Din primele informații este inconstienta. Cisterna este incacata cu motorina și benzina,…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus recent punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui barbat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si furt in scop de folosinta.…

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de 6 si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub control,…

