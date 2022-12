Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Kievului pastreaza magia Craciunului iluminand pomi de Craciun prin diverse trucuri, dupa intreruperi de electricitate in capitala si in regiuni ucrainene, dupa un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca in Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicleta de camera permite iluminarea…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca Uniunea Europeana a adoptat oficial un al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, informeaza agenția germana de știri DPA, citata de Agerpres . Noile masuri punitive vizeaza companii rusesti de aparare,…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care tara vrea sa obtina pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile bugetare, transmite…

- La deschiderea INDAGRA, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat ca in primele 9 luni din 2022, in conturile Romaniei și ale fermierilor romani au intrat 2,57 miliarde de euro. Liderul PSD i-a asigurat pe fermierii din țara noastra ca partidul pe care il conduce ii va susține necondiționat.…

- Ucraina afirma ca vrea sa obtina sisteme de aparare antiaeriana sofisticate de la Israel intr-o incercare de a se proteja impotriva atacurilor cu drone si rachete ale Rusiei, relateaza Agerpres.

- Generalul american cu patru stele, Jack Keane, (fost șef adjunct al Statului Major al Armatei SUA, o voce influenta in problemele de politica externa) a recunoscut pe postul Fox News ca „numai pentru 66 de miliarde de dolari, am pus Ucraina in razboi cu Rusia”. Intervenția generalului a fost preluata…

- Livrarea de rachete balistice iraniene catre Rusia impinge Israelul sa livreze ajutor militar Ucrainei, considera ministrul israelian pentru legaturile cu diaspora, Nachman Shai, relateaza The Kyiv Independent și Libertatea . „Nu mai exista niciun dubiu cu privire la poziția Israelului in acest conflict…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Statele Unite ale Americii acorda cate 1,5 miliarde de dolari lunar pentru a sprijini bugetul ucrainean, scrie TASS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…