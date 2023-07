Stiri pe aceeasi tema

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 28-29 iulie 2023, in localitatile Fagaras si Ticus, judetul Brasov. Programul caravanei in perioada 28-29 iulie 2023 este urmatorul: – 28.07.2023 – Fagaras, intervalul orar 11.00-19.00 (in fata Primariei); – 29.07.2023…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 21-22 iulie 2023, in localitatile Zarnesti si Rasnov, judetul Brasov. Programul caravanei in perioada 21-22 iulie 2023 este urmatorul: – 21.07.2023 – Zarnesti, intervalul orar 11.00-19.00 (in fata Primariei); – 22.07.2023…

- Doamnele si domnisoarele din Dumbraveni sunt asteptate, in perioada 20-21 iunie 2023, in intervalul orar 10.00-16.00, la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, la caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin. Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste! Programul caravanei in perioada…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 22-23 iunie 2023, in localitatile Homorod si Hoghiz, judetul Brasov. Femeile sanatoase, asigurate sau neasigurate, cu varsta intre 24-64 de ani sunt asteptate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin…

- NATO va organiza joi, in poligonul Cincu din județul Brașov, un exercițiu de aparare chimica, biologica, radiologica și nucleara. Vor participa zeci de militari din Franța. Polonia și Romania.Exercițiul multinațional de aparare chimica, biologica, radiologica și nucleara „Resolute Eagle” se va desfașura…

- Peste 10.000 de militari cu peste 1.700 de mijloace tehnice din 14 tari aliate vor participa la exercitiul Saber Guardian 23 (SG23), care se va deschide luni, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta „Smardan”, a transmis MApN, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, exercitiul, care se va…

- Au inceput operațiunile de dislocare a trupelor catre bazele militare la care se va desfașura „Saber Guardian 2023”, cel mai mare exercițiu multinațional NATO ce va avea loc in acest an in Romania și care se se va desfașura in perioada 29 mai – 9 iunie. La exercițiu participa aproximativ 10.000 de militari…

- S-a terminat faza de proiectare și avizare, astazi am eliberat autorizația de construire, a anunțat primarul din Balaușeri Varga Adorjan In data de 11 aprilie D.R.D.P. Brașov a lansat licitația pentru execuție, in valoare totala estimata de 4.375.432 lei + TVA. Ofertele se pot depune pana la data de…