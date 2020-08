Ceremonie la Auschwitz pentru comemorarea victimelor holocaustului romilor Oficiali de stat si supravietuitori s-au adunat duminica la lagarul de concentrare nazist de la Auschwitz-Birkenau, pentru a comemora victimele holocaustului romilor, relateaza dpa.



In 2 august 1944, gardienii germani ai lagarului au lichidat in camerele de gazare circa 4300 de copii, femei si barbati din asa-numitul sector pentru familii de romi.



Istoricii estimeaza ca in timpul celui de-al doilea razboi mondial, in partea din Europa ocupata de nazisti au fost ucisi aproximativ o jumatate de milion de romi, dintre care 20.000 numai la Auschwitz.



