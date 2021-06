Ceremonie de repatriere a ultimului detaşament românesc din Afganistan Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan va avea loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.30, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Ceremonia va avea loc in prezenta ministrului Apararii Nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, a informat MApN. Detasamentul este format din 140 de militari din cadrul Batalionului de Protectie a Fortei „Jderii”, Elementului National de Sprijin (ENS), structuri de politie militara si stat major, noteaza Hotnews . Acestia revin in tara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

