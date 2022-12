In Regatul Unit, sambata, 6 mai, 2023, este programata ceremonia de incoronare a lui Charles III. Totuși, o problema de sanatate a suveranului ar putea putea modifica in cateva puncte esențiale derularea acestui eveniment atat de așteptat, transmite Closer. Mai sunt cinci luni pana incoronarea lui Charles III și sanatatea monarhului este una din preocuparile majore din perspectiva acestui eveniment. Daca Regina Elizabeth II avea 27 de ani in acea zi istorica, fiul sau, Charles va avea 74 de ani. O varsta inaintata pentru a face fața unei ceremonii de o asemenea anvergura, cu atat mai mult cu…