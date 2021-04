Editorial: Nu poti schimba experienta, dar poti schimba foaia. Care este cel mai mare regret al tau?

A fost un moment in care am realizat ca regretele au si ele scopul lor. Regretele ne ajuta sa constientizam cine suntem. Mai bine spus, ne ajuta sa vedem cine eram in trecut si ce ne dorim in prezent.… [citeste mai departe]