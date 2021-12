Angela Merkel și-a luat ramas bun joi de la forțele armate, in cadrul unei ceremonii de adio dupa 16 ani in funcția de cancelar, pe acordurile muzicale ale unei piese punk-rock din anii 70 , interpretata de Nina Hagen, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Armata i-a adus un omagiu cu torțe in cadrul ceremoniei numita „Zapfenstreich”, o tradiție pentru personalitațile politice germane care pleaca din funcție. La fel ca predecesorilor sai, Angelei Merkel i s-a permis sa solicite trei melodii pentru a fi interpretate de fanfara in timpul ceremoniei, noteaza sursa citata . In timp ce Gerhard Schroder…