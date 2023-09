Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura de transporturi din Romania este suprasolicitata de produsele ucrainene. Romania dorește sa solicite Comisiei Europene decontarea cheltuielilor de intreținere și modernizare a infrastructurii.Potrivit unor surse guvernamentale, Ministerul Transporturilor urmeaza sa faca o evaluare…

- Romania ar putea primi, la propunerea Comisiei Europene, 33,9 milioane euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), ca sprijin in urma daunelor provocate de seceta severa din vara anului 2022 „Comisia Europeana propune astazi, 23 august, un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene, de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.

- Reprezentanti din Romania, Ucraina, Republica Moldova, alaturi de cei ai Comisiei Europene si ai Statelor Unite se reunesc vineri la Galati pentru a discuta despre solutii pentru exporturile ucrainene de cereale, ca urmare a iesirii Rusiei din Initiativa pentru cereale la Marea Neagra, informeaza News.ro.„In…

- A fost aprobata o schema de 200 de milioane de euro care ar despagubii romanii proprietari de paduri. Proiectul a fost aprobat pentru lemnul ramas netaiat pentru respectarea cerințelor ecologice obligatorii. Ajutorul oferit deținatorilor de paduri din Romania va fi oferit sub forma unor subvenții directe…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, condamna ferm atacurile aeriene ale forțelor armate ruse. ”Aceste acțiuni continua seria atacurilor aeriene ale forțelor armate ruse asupra obiectivelor civile din regiunea Odesa, intensificate dupa decizia unilaterala a Federației Ruse de a-și suspenda participarea…

- Presiune enorma exercitata asupra portului Constanța: circa 50 milioane de tone de cereale și plante oleaginoase urmeaza sa fie direcționate catre port, in perioada urmatoare, in condițiile in care acesta are o capacitate de operare de doar 24 milioane de tone. De fapt, cam cat are disponibil Romania…

- Decizia aprobarii celui de-al doilea pachet financiar de circa 29,7 milioane de euro pentru Romania va fi luata pana pe 30 iunie, au afirmat reprezentantii echipei de lucru ai Comisiei Europene.