Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de alți mușchi, inima se lupta sa se regenereze daca este deteriorata, astfel incat descoperirea i-ar putea ajuta pe care au suferit un atac de cord sau un stop cardiac. Printr-un țesut cicatrizat in inima se pompeaza mai puțin sange, fapt ce poate fi fatal, dar acum ar putea exista o…

- Reducerea zgomotului seismic in București a inceput odata cu inchiderea școlilor, pe 11 martie, și s-a accentuat dupa emiterea ordonanțelor militare 2 și 3, care au limitat traficul. Institutul Național pentru Fizica Pamantului a obținut date de la trei stații seismice amplasate in București și a realizat…

- In ciuda eforturilor incredibile ale oamenilor de știința de pretutindeni, exista in continuare multe necunoscute și suntem prinși, fara excepție, intr-un experiment global in care toata lumea incearca sa gaseasca raspunsuri.Iata doar o parte din cele mai solicitante intrebari, potrivit unei analize…

- In multe tari ale Europei, ca si mai recent in SUA, pandemia a luat proportii: intr-un context de criza probabilitatea de a fi blocata sau diminuata capacitatea de a lua decizii in mod dinamic, raportat la evenimente, creste. De aceea, cercetatori de la Harvard Business Review propun linii directoare…

- In multe tari ale Europei, ca si mai recent in SUA, pandemia a luat proportii: intr-un context de criza probabilitatea de a fi blocata sau diminuata capacitatea de a lua decizii in mod dinamic, raportat la evenimente, creste. De aceea, cercetatori de la Harvard Business Review propun linii directoare…

- Iata principalele declaratii ale lui Ludovic Orban:"Visele mele nu sunt despre mine, au fost despre PNL si mai ales despre Romania, tara pe care o iubim, despre fiecare roman pe care vrem sa-l sprijinim si caruia vrem sa-i dam o sansa de a se realiza in viata, aici in tara lui. Nu ma multumesc atunci…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat, duminica, la Consiliul National al PNL, ca trebuie continuata lupsa cu PSD, care nu trebuie infrant, ci „facut praf”. „Sa fim camarazi si sa aratam ca-i batem dimineata, la pranz si seara, de fiecare data cand suntem uniti”, a spus politicianul.…

- O echipa de oameni de stiinta americani si chinezi a anunțat, marți, confirmarea unei noi specii de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi si pene, pe baza descoperirii unor fosile in nord-estul Chinei.Conform Xinhua, fosilele, care au fost aduse la lumina in urma cu peste un deceniu, s-au aflat la Muzeul…