Cercetătorii chinezi au găsit o metodă pentru a transforma regolitul lunar în sol fertil pentru agricultură Oamenii de stiinta din China au anuntat ca au descoperit o modalitate pentru a transforma regolitul inospitalier de pe Luna intr-un sol fertil pentru agricultura, prin introducerea unor bacterii care sporesc disponibilitatea fosforului, un nutrient important pentru plante, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ei au efectuat experimente ce au privit cultivarea unei rude a tutunului folosind sol lunar simulat, mai exact regolitul lunar, intr-un laborator din China. Cercetatorii au descoperit ca un astfel de sol tratat cu trei specii de bacterii a produs plante cu tulpini si radacini mai lungi,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

