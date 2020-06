Stiri pe aceeasi tema

- ​Suntem sau nu singuri în Univers este o întrebare pusa de milioane de ori și un raspuns clar nu vom primi niciodata. Însa un nou studiu a încercat sa estimeze câte civilizații inteligente ar putea exista în galaxia Calea Lactee, iar raspunsul - imposibil de verificat…

- Se pare ca un nor urias, bogat in particule de sulf, a trecut prin stratosfera, intunecand cerul timp de luni sau chiar ani de zile, inainte sa cada in cele din urma pe Terra . Savanții au analizat bucati de gheata, mostre luate de la adancimi mari din calote glaciare sau ghetari, in care au ramas captivi aerosoli…

- Cercetatorii au descoperit un parazit ce seamana cu o meduza, dar care nu are genomul mitocondrial, aceasta fiind prima creatura cu aceasta predispoziție. Asta inseamna ca nu respira, de fapt, traiește complet fara a avea nevoie de oxigen , scrie Sciencealert . Descoperirea nu schimba doar modul in…

- Urina astronauților ar putea fi folosita pentru a realiza un tip robust de beton din care sa fie construita prima baza umana de pe suprafața Lunii, arata un studiu al ESA (Agenția Spațiala Europeana). ”Ureea este ușor de obținut și ar ajuta și la obținerea unui material de construcție rezistent…

- Timp de mii de ani, oamenii au trait intr-o "nișa climatica", unde temperaturile medii au fost si sunt ideale pentru ca societatea sa se dezvolte neincetat și care a oferit condiții favorabile pentru asigurarea necesarului zilnic de hrana, atat prin cultivarea pamanturilor, cat si cresterea animalelor.…

- Din cele 2681 reperate de telescopul spațial Kepler al NASA, in perioada 2009-2018, noua exoplaneta este cea mai asemanatoare, ca talie și potențial ca temperatura cu planeta noastra, potrivit unui nou studiu. Cercetatorii au descoperit exoplaneta recent, in datele de arhiva colectate de Kepler. Telescopul…

- Vești imbucuratoare pentru romani, in plina pandemie de coronavirus! Se pare ca, potrivit ultimelor descoperiri, romanii sunt mai rezistenți in fața infecției cu COVID-19. Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia au descoperit ca romanii sunt mai rezistenți in fața coronavirusului datorita…

- Masurile de control si de raspandire a infectiei se bazeaza, in prezent, pe timpul scurs intre cazuri intr-un lant de transmisie (interval in serie) si perioada de incubatie (perioada de timp dintre infectare si aparitia simptomelor la un pacient). Daca intervalul in serie este mai mic decat perioada…