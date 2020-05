Stiri pe aceeasi tema

- Tanara italianca de 21 de ani care și-a aruncat bebelușul de doua luni la pamant dupa o cearta cu iubitul intr-un hotel din Timișoara a fost reținuta pentru 30 de zile și este cercetata pentru tentativa de omor, spun surse din ancheta pentru Libertatea.Incidentul șocant s-a petrecut sambata, 23 mai,…

- Ziarul Unirea Au incercat sa fure un televizor, l-au spart și l-au aruncat intr-un tomberon. Tineri din Alba Iulia și Șard, cercetați pentru violare de domiciliu, distrugere și tentativa la furt calificat Au incercat sa fure un televizor, l-au spart și l-au aruncat intr-un tomberon. Tineri din Alba…

- O batrana de 80 de ani a fost amendata de polițiști dupa ce a coborat din curte, cale de 200 de metri, ca sa ia apa de la fantana, pe motiv ca nu avea la ea declarația pe propria raspundere, indicata in Ordonanța militara. Incidentul a avut loc, recent, in Onești și a fost dezvaluit, in exclusivitate…

- O tanara de 28 de ani, din satul Cuhnești, raionul Glodeni, și-a aruncat bebelușul nou-nascut in veceul din curtea casei. Potrivit poliției, totul s-a intamplat in data de 6 aprilie. Aceasta a nascut singura, acasa, dupa care a aruncat bebelușul in veceu.

- Clipe emoționante miercuri seara la Timișoara, unde zeci de polițiști, pompieri și jandarmi au luminat porțile Spitalului de Boli Infecțioase aducand un omagiu cadrelor medicale din prima linie a luptei cu coronavirusul.