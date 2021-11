Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul incendiului care a izbucnit, joi dimineata, 11 noiembrie 2021, intr un salon al Sectiei Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova.Cercetarile vizeaza mai multe infractiuni, intre care ucidere din culpa, vatamare…

- Ucidere din culpa, distrugere din culpa, vatamare corporala din culpa, neluarea/nerespectarea masurilor de siguranta privind protectia muncii sunt acuzatiile facute de procurori in cazul incendiului produs, joi 11 noiembrie 2021, la sectia de boli infectioase de la Ploiesti.

- Sase fosti sefi ai Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt, unde, in urma incendiului din noiembrie 2020 au murit 10 pacienti, sunt urmariti penal pentru ucidere din culpa, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Alti doi medici si doua asistente sunt, de asemenea, urmariti…

- Parchetul ICCJ prezinta detalii despre stadiul anchetei in cazul incendiului de la Spitalul Judetean Neamt, la aproape 11 luni de la producerea acestuia, conform carora cele mai recente cercetari la fata locului au fost facute la jumatatea lunii iunie, anul acesta, au fost solicitate 18 expertize…

- Ancheta PICCJ in cazul incendiului de la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț, in urma caruia au murit peste zece pacienți, continua iar la dosarul cauzei experții au depus expertiza sistemelor tehnice existente in saloanele de la ATI, afirma unul dintre avocații din acest dosar. Potrivit…