Cercetatorii au reusit sa previna replicarea coronavirusului in celulele umane, in laborator, folosind tehnica de editare genetica Crispr, conform unui studiu publicat marti, care ar putea deschide calea catre noi tratamente contra COVID-19. Potrivit AFP, o echipa de oameni de stiinta din Australia a utilizat o enzima care se leaga de ARN-ul virusului si degradeaza zona genomului de care acesta are nevoie pentru a se replica in interiorul celulelor, impiedicandu-l astfel sa se inmulteasca si sa infecteze alte celule. In urma acestor rezultate in vitro, publicate in jurnalul stiintific Nature…