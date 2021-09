Stiri pe aceeasi tema

- ​Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla , anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, el adaugand ca probabil va fi necesara vaccinarea anuala impotriva Covid-19. "Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala", a spus Bourla intr-un interviu. Revenirea…

- Viața va reveni la normal pana la sfarșitul acestui an in țarile dezvoltate. Restul lumii va aștepta pana la sfarșitul anului 2022, ca sa scape de amenințarea noului coronavirus, spune presedintele Pfizer, Albert Bourla.

- Ministerul Sanatații din Norvegia a anunțat la final de saptamana decizia guvernului ca țara sa revina la viața normala de zi cu zi. Restricțiile anti-Covid au fost ridicate de sambata, 25 septembrie 2021, ora 16. „Nu mai trebuie sa ne pastram distanța. Putem petrece timp cu ceilalți așa cum am facut…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Un numar de 14.608 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fata de luni, 12 iulie, cand au fost vaccinate doar putin peste 12.000 de persoane.…

- Anunțul lui Boris Johnson : sfarșitul lockdown-ului de pe 19 iulie nu inseamna revenirea la viața normala, avertizeaza PM „Nu putem reveni pur și simplu la viața așa cum era inainte de Covid”, a spus el. „Aceasta pandemie nu s-a incheiat. Aceasta boala continua sa aiba riscuri pentru dvs. și familia…

- Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Este al doilea cel mai slab bilanț din 4 iulie, cand au fost imunizate 11.891 de persoane.Dintre…