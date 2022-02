Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, susține ca exista mai multe scenarii in lucru in ceea ce privește criza generata de prețurile mari din domeniul energiei. In opinia sa, trebuie implicate mai multe ministere, astfel incat sa nu fie vorba de o soluție pe termen scurt. „Lucram, avem mai multe scenarii,…

- Premierul Ciuca incearca sa rezolve criza prețurilor din energie, convocand doua reuniuni pe acest subiect. Ambele ședințe se desfașoara pe parcursul zilei de marți, 15 februarie 2022. De la ora 10 se desfașoara reuniunea Comitetului interministerial in domeniul energiei. Apoi, de la ora 14, premierul…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza AGERPRES . El a fost intrebat cum estimeaza evolutia…

- Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite…

- Explozia preturilor la energie este cauzata de lipsa de energie, dupa ce statul a inchis din 2008 si pana in acest an zeci de capacitati de productie, fara sa le inlocuiasca, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate „UNIVERS” si de Federatia…

- Deputatul USR de Bistrița-Nasaud, Lorant Sas, se declara stupefiat de tupeul și nesimțirea guvernanților, in timp ce criza energetica lasa urme adanci in buzunarul romanilor! Alesul bistrițean spune ca masurile luate de guvernanți cu privire la plafonarea și compensarea tarifelor la energie nu au avut…

- Managerii din constructii si comert estimeaza cresteri ale preturilor in 2022. Datele Institutului Național de Statistica arata și o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare si servicii. In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2021, managerii din industria prelucratoare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a acuzat marți Federația Rusa de creșterea prețurilor la gaze naturale. "Cred ca știm cu toții motivul creșterii prețurilor gazelor naturale. Este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de Federația Rusa prin Gazprom. S-au redus livrarile prin Ucraina.…