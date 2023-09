Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei energetice British Petroleum a demisionat, cu efect imediat, dupa o revizuire a relatiilor sale personale cu colegii, informeaza Rador.Compania a anuntat ca a demarat recent o a doua ancheta in doi ani cu privire la conduita lui Bernard Looney. Acesta a recunoscut…

- SUA aloca fonduri substanțiale pentru UcrainaSecretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat un nou pachet financiar pentru Ucraina , in valoare de peste 1 miliard de dolari. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa comune cu ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, la…

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters.Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, in special spre Europa, aproape…

- Autoritațile suedeze au aprobat al 13-lea pachet de asistența financiara pentru Ucraina, in valoare de 3,4 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 315 milioane de dolari), informeaza site-ul guvernului, citat de BBC . Pachetul include muniție și piese de schimb pentru echipamentele deja transferate…

- Compania britanica in domeniul energiei a inregistrat un profit de baza al costului de inlocuire, folosit ca echivalent al profitului net, de 2,6 miliarde de dolari. Analistii se asteptau ca BP sa raporteze un profit de 3,5 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, conform estimarilor colectate de…

- Preturile petrolului si gazelor au crescut anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, dar preturile energiei au scazut brusc in acest an, pe masura ce temerile de penurie s-au diminuat, pe fondul provocarilor economice globale. Ambele companii au ratat previziunile privind castigurile, inregistrand…

- Marile corporații internaționale care au ramas in Rusia dupa invadarea Ucrainei - printre care se numara companii precum Philip Morris și Danone - au realizat anul trecut venituri de sute de miliarde de dolari in aceasta țara, potrivit unui nou raport, scrie luni, 4 iulie, Politico.Dupa invazia pe scara…

- Grupul Wagner a fost finanțat in intregime de statul rus, care a cheltuit 86 de miliarde de ruble (1 miliard de dolari) pentru mercenarii lui Evgheni Prigojin intre mai 2022 și mai 2023, a declarat Vladimir Putin, relateaza The Guardian și Sky News . Acest lucru ar putea fi o surpriza pentru unii,…