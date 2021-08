CEO plătește un milion de euro unei firme de consultanță pentru selecția investitorilor Complexul Energetic Oltenia(CEO) va plati un milion de euro unei firme de consultanța pentru selecția de investitori. Este vorba de companiile care vor participa alaturi de Complexul Energetic Oltenia in cadrul unor societați mixte la construirea de parcuri fotovoltaice și grupuri energetice pe gaze naturale, in locul grupurilor pe carbune. Licitația pentru incredințarea contractului de un milion de euro va avea loc pe 20 august. Anunțul CEO este de forma „Servicii specializate de consultanta si asistența juridica, financiara și fiscala la tranzacție in vederea organizarii procesului de selecție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

