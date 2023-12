Stiri pe aceeasi tema

- Doi candidati și-au depus dosarele pentru posturile de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Cele doua persoane sunt actuali angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Unul este Daniel Burlan, fost președinte al Directoratului CEO și actual director al Direcției Vanzari din cadrul…

- De mai mult timp, in Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a devenit o moda ca cei dați afara dintr-o companie sa fie promovați la o alta companie, chiar pe funcție mai mare, iar aceasta „rețeta„ de succes s-a aplicat și la CFR Marfa. In urma cu ceva timp, eterna șefa a achizițiilor de la CFR…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a decis prelungirea mandatelor membrilor din Directoratul companiei. Astfel, Dan Plaveti, Ion Balașoiu, Cosmin Trufelea și Constantin Popescu beneficiaza de o prelungire cu cinci luni a mandatelor. S-a mai convenit ca pana in februarie-martie…

- Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA și-a informat acționarii și investitorii, in urma cu doua saptamani, ca, in conformitate cu atribuțiile sale... The post Al doilea om din PNL Arad, Geanina Pistru, a intrat in Consiliul de Supraveghere „Transelectrica” pentru…

- Udemeristul Karoly Borbely, fost membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, va fi probabil viitorul șef al celei mai ravnite companii de stat romanești. Comitetul de Nominalizare și Remunare audiaza astazi și maine candidații la șefia Hidroelectrica, cea mai valoroasa societate de stat…

- Trei morți, doi directori demiși, dar și o ancheta care bate pasul pe loc. Este realitatea amara pe care o traiesc minerii din Gorj, in urma tragediei de la inceputul anului, in care 3 oameni au murit și alți 13 au fost raniți. In timp ce familiile iși plang morții, cei doi șefi demiși au fost promovați.…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) iși majoreaza capitalul social. Astfel, creșterea va fi de la 449 de milioane de lei la 720 de milioane de lei. Ministerul Energiei va veni cu un aport de 270 de milioane de lei in plus la capitalul social al companiei energetice. Banii se vor traduce in 27 de milioane…

- Inca mai sunt angajați la nivelul Complexului Energetic Oltenia care nu s-au hotarat sa se pensioneze, cu toate ca ar indeplini condițiile legale. Vasile Tivig, unul dintre sindicaliștii din Complexul Energetic Oltenia, in momentul de fața ar mai fi circa o mie de angajați care ar putea sa iasa la pensie.…