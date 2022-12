Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre avantajele aderarii este reducerea timpilor petrecuți de TIR-uri in vamile din vestul Romaniei, in contextul in care 90% din exporturile țarii sunt pe relația cu Uniunea Europeana. In contexul blocarii aderarii Romaniei in Spațiul Schengen, industria de transport de marfuri pierde o serie…

- Dyson a anunțat astazi specificațiile complete ale caștilor cu funcție de purificare a aerului Dyson Zone, care vor fi puse in vanzare din ianuarie in China și din martie in SUA, Marea Britanie, Hong Kong SAR și Singapore. Anunțate la inceputul acestui an, caștile Dyson Zone ofera o experiența audio…

- ”Turcia are foarte multe produse turistice, iar turismul sportiv este unul dintre ele. Astfel, parcul natural Ballikayalar este unul special, deoarece este la numai 45 de minute de Istanbul. Daca vii la Istanbul, parcul se afla la numai o ora de condus, iar aici poti face catarari, te poti plimba si…

- Politicienii romani au pus in mișcare toate rotițele pentru a convinge statele europene, inclusiv Olanda, ca țara noastra trebuie sa primeasca un vot de acceptare in Schengen in decembrie. Declarația ambigua a premierului Olandei, Mark Rutte, privind susținerea Romaniei pentru aderarea la spațiul Schengen…

- Klaus Iohannis: Romania are sanse mai mari sa intre in Schengen Foto: Arhiva. România are sanse mai mari sa intre în spatiul Schengen, în actuala conjunctura de securitate, afirma presedintele Klaus Iohannis. El se afla la Praga, unde participa la prima reuniune…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca Vladimir Putin va renunta la „ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul.„De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de aceea Ucraina trebuie sa fie capabila sa respinga…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze discutiile despre un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care nu va face decat sa agraveze criza energetica din Europa, a declarat, marți, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care se afla acum la New York la sesiunea Adunarii Generale a…