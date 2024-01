Complexul Energetic Oltenia (CEO) are in depozite mai mult de jumatate din carbunele prevazut in stocurile obligatorii. Companiile energetice au avut obligația ca pana la 1 noiembrie 2023 sa constituie stocuri de combustibil pentru perioada de iarna. Acest lucru este obligatoriu an de an pentru a nu exista blocaje in activitatea de producere a energiei electrice sau termice. Și CEO a avut obligația prin Ordonanța de Urgența a Guvernului sa dețina in depozite la inceputul lunii noiembrie o cantitate de peste 600.000 de tone de carbune. Potrivit reprezentanților CEO, in momentul de fața la nivelul…