CEO a dat sute de milioane de euro pe certificatele de CO2 pentru conformarea la normele de mediu

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un dosar a fost inregistrat pentru selecția organizata in vedere ocuparii celor cinci posturi de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Este vorba despre Gabriel Vasile Garjoaba, angajat al Complexului Energetic Oltenia și fost manager al Minprest Serv Rovinari. Și-au mai depus dosarele…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a decis sa monitorizeze fiecare kilometru pe care șefii il parcurg cu mașinile societații. In acest sens au fost alocate fondurile necesare pentru incheierea unor abonamente de monitorizare – servicii de localizare prin GPS a vehiculelor din dotarea Sediului Executiv…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in februarie au scazut cu 2,90 dolari, sau cu 3,8%, la 73,13 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor au coborat pana la 73,08 dolari, cel mai redus nivel din iunie. Pretul titeiului american West Texas Intermediate cu livrare in ianuarie a scazut…

- Prețurile cerute pentru apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 8% mai mari decat anul trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. Cele mai mari creșteri de prețuri fața de aceeași perioada a anului trecut s-au inregistrat la apartamentele…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a decis prelungirea mandatelor membrilor din Directoratul companiei. Astfel, Dan Plaveti, Ion Balașoiu, Cosmin Trufelea și Constantin Popescu beneficiaza de o prelungire cu cinci luni a mandatelor. S-a mai convenit ca pana in februarie-martie…

- In ceea ce privește mașinile noi prezente pe platforma, prețul a inregistrat o creștere medie de peste 6%, evidențiind interesul sporit al utilizatorilor. In același timp, prețurile mașinilor mai vechi au crescut cu aproximativ 4%, indicand o stabilitate notabila in segmentul vehiculelor rulate.La…

- Trei morți, doi directori demiși, dar și o ancheta care bate pasul pe loc. Este realitatea amara pe care o traiesc minerii din Gorj, in urma tragediei de la inceputul anului, in care 3 oameni au murit și alți 13 au fost raniți. In timp ce familiile iși plang morții, cei doi șefi demiși au fost promovați.…

- Pretul la motorina este in crestere! Conform specialistilor, daca miercuri, 18 octombrie 2023, se putea cumpara un litru de motorina standard cu 7,61 lei, iar un litru de motorina premium se putea cumpara cu 7,97 lei, joi, 19 octombrie 2023, un litru de motorina standard costa cel putin 7,63 lei, iar…