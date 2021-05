Stiri pe aceeasi tema

- Stellantis, producator auto format din fuziunea francezilor de la PSA cu italo-americanii de la Fiat-Chrysler, va anunța azi un parteneriat startegic cu chinezii de la Foxconn. Inca nu se știe in ce va consta parteneriatul, dar la inceputul anului trecut, FCA (Fiat-Chrysler) și Foxconn au ajuns la un…

- Un singur malware, strecurat în aproximativ 2.500 de aplicatii, a reusit sa infecteze 128 de milioane de iPhone-uri. iPhone-urile nu sunt scutite de probleme de securitate, iar acestea nu au neaparat un impact mai mic decât alte smartphone-uri. Diferenta majora, asa cum arata informatiile…

- Cel mai popular titlu al celor de la Epic , Fortnite, nu este disponibil prin App Store-ul de pe iOS, astfel ca posesorii de iPhone sunt momentan privați de unul dintre cele mai mari jocuri de pe mobil. De altfel, Fortnite este și marul discordiei dintre Apple și Epic, eliminarea sa din App Store ducand…

- ​În Oakland (California) a început procesul intentat celor de la Apple de catre Epic Games, dezvoltatorul jocului Fortnite. În prima zi a vorbit mai ales șeful Epic Games care a explicat ce face aplicația și care este scopul întregului proces. Daca Epic Games va câștiga,…

- Dupa Xiaomi și Apple, și producatorul de smartphone-uri Huawei intenționeaza sa construiasca mașini electrice sub marca proprie. Eric Xu, CEO-ul Huawei, a confirmat ca producatorul chinez vrea sa investeasca un miliard de dolari in cercetarea tehnologiilor pentru mașinile electrice automate. Pentru…

- Zeci de avioane militare chineze au patruns, in ultimele 24 de ore, in zona de securitate aeriana din jurul Taiwanului, anunta Administratia separatista de la Taipei, in contextul amplificarii tensiunilor cu Beijingul. Conform Ministerului taiwanez al Apararii, China a trimis 25 de avioane…

- Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în…

- ​Foxconn, cel mai mare producator mondial de electronice, va alege anul acesta locul primei sale uzine de mașini electrice, candidate fiind Mexicul și statul Wisconsin din SUA. Foxconn are forța financiara și știe sa-și construiasca lanțuri de furnizori, astfel ca intrarea sa va influența puternic sectorul…