Cenzură plus șantaj egal libertate progresistă 1. In numele progresismului devastator, doamna prim-ministru din Noua Zeelanda a cerut sa fie cenzurat internetul. „Cum poți aborda schimbarile climatice daca oamenii nu cred ca ele exista?” Corect incorect, perfect defect. Schimbarile climatice nu exista. La ce digestie are natura (oceanele, munții), hidrocarburile sunt firimituri, iar in zonele de campie a fost cald mereu. […] The post Cenzura plus șantaj egal libertate progresista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

